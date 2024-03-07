Василенко: в «Телави» мы сделали ставку на молодых грузинских футболистов

Российский тренер Олег Василенко, недавно возглавивший футбольный клуб «Телави», рассказал, на каких футболистов делает ставку в грузинской команде.

«В первую очередь мы сделали ставку на молодых грузинских футболистов, игроков молодёжной сборной страны или являющихся кандидатами. Для нас это приоритетный момент. У них есть желание, индивидуальное мастерство, целеустремлённость. По таким же критериям мы рассматриваем и легионеров. Нам удалось подписать защитников из Сербии, Армении, Аргентины. Полузащитники из Португалии и Словакии. Ведутся переговоры с игроками из Европы, Латинской Америки и Африки. Наш диапазон достаточно большой», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее Василенко возглавлял «Факел» и «Аланию». На тренерский мостик грузинского «Телави» российский специалист был назначен в январе этого года.