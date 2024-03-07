Хави: тер Штеген и Вальдес — лучшие вратари в истории «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о статусе вратаря Марка-Андре тер Штегена в каталонском клубе.

«Наряду с Вальдесом тер Штеген является лучшим вратарём в истории «Барселоны». Он капитан, лидер, а также благороден и смел. У меня есть ещё много слов, чтобы охарактеризовать его», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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Напомним, тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. За этот период он принял участие в 399 матчах во всех турнирах, 167 из которых он отыграл «на ноль».

Вальдес является воспитанником «Барселоны». Испанский вратарь играл в составе взрослой команды сине-гранатовых с 2002 по 2015 год. За этот период он сыграл 536 матчей во всех соревнованиях, 239 из которых он отыграл «на ноль».