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Тренер «Барселоны» Хави оценил степень тяжести травмы Педри

Тренер «Барселоны» Хави оценил степень тяжести травмы Педри
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Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос относительно состояния здоровья атакующего полузащитника сине-гранатовых Педри, получившего повреждение во время минувшего матча 27-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» (0:0).

Испания - Примера . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 0
Барселона
Барселона

«Травма Педри оказалась не настолько серьёзной, как ожидалось.

Мы всегда стараемся предотвратить травмы у футболистов, к тому же сам Педри проделывал безупречную работу в этом отношении. Но иногда есть вещи, которые ты не можешь контролировать. Я уже сказал ему, что это будет его последняя травма. Он обязательно вернётся, и это самое главное. Педри не первый, с кем случается подобное. Многие игроки получали множество травм в начале своей карьеры, а затем больше не получали их», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в «Барселоне» крайне обеспокоены травматичностью Педри и не могут назвать даже примерных сроков его восстановления.

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