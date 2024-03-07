«Карабах» — «Байер»: Флориан Вирц отыграл один мяч

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются азербайджанский «Карабах» и немецкий «Байер». Команды играют на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку, Азербайджан. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.
На 70-й минуте игрок «Байера» Флориан Вирц отыграл один мяч.
Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги Европы УЕФА «Карабах» и «Байер» уже дважды встречались между собой на групповом этапе. Оба раза сильнее оказывался клуб из Леверкузена. В домашнем матче подопечные Хаби Алонсо одержали разгромную победу со счётом 5:1. На выезде «аптекари» добились минимальной победы — 1:0.
Отметим, что «Карабах» принимал участие в 1/16 финала турнира, в которой команда прошла португальскую «Брагу» по сумме двух матчей (4:2; 2:3).
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