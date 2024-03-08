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Экс-игрок «Зенита» Милан Вьештица назвал лучшего сербского футболиста в истории РПЛ

Экс-игрок «Зенита» Милан Вьештица назвал лучшего сербского футболиста в истории РПЛ
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Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица назвал лучшего сербского футболиста в истории Российской Премьер-Лиги.

«Если мы берём всю карьеру, то Неманья Видич. Он был лучшим. Если мы берём в расчёт, кто лучше всех проявил себя в России, то назову Милоша Красича и Зорана Тошича. Они долго играли за ЦСКА, оба были ключевыми футболистами команды. Лазович тоже был в порядке, но Милош и Зоран гораздо дольше играли», — приводит слова Вьештицы Metaratings.

Напомним, Милан Вьештица выступал за «Зенит» в период с 2002 по 2006 год. Вместе с петербургским клубом серб стал обладателем Кубка Премьер-Лиги, а также завоевал серебряные медали чемпионата России. Помимо «Зенита», в России Вьештица выступал за «Ростов», «Шинник», сочинскую «Жемчужину», «Урал» и «Динамо СПБ». Вместе с екатеринбуржцами игрок стал победителем первенства ФНЛ.

После завершения игровой карьеры Вьештица стал работать тренером. На данный момент 44-летний серб работает ассистентом главного тренера в «Спартаке» из Суботицы.

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