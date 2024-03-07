Экс-игрок «Зенита» Вьештица назвал сильнейшего российского футболиста в истории

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица поделился воспоминаниями о характере Андрея Аршавина, а также назвал форварда сильнейшим российским футболистом в истории.

«У Шавы нормальный характер. При мне он был отличным пацаном, нормально со всеми общался. Я скажу, что это здорово, когда у человека есть своё мнение.

Аршавин – сильнейший российский футболист? Да, я с ним и играл, играл и против него. Многие русские играли в Европе – Валерий Карпин, Александр Мостовой, Андрей Канчельскис, Влад Радимов и Саша Кержаков, но Андрей Аршавин – один из сильнейших российских футболистов в истории. Для меня сильнейший», — приводит слова Вьештицы Metaratings.

За время своей карьеры футболиста Аршавин успел поиграть за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кайрат» и «Кубань». В составе национальной команды России Аршавин провёл 75 матчей, забив 17 голов. В составе клуба из Санкт-Петербурга Аршавин стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, трёхкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Напомним, Милан Вьештица выступал за «Зенит» в период с 2002 по 2006 год. Вместе с петербургским клубом серб стал обладателем Кубка Премьер-Лиги, а также завоевал серебряные медали чемпионата России. Помимо «Зенита», в России Вьештица выступал за «Ростов», «Шинник», сочинскую «Жемчужину», «Урал» и «Динамо СПБ». Вместе с екатеринбуржцами игрок стал победителем первенства ФНЛ.