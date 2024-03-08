«Милан» — «Славия»: гости сократили отставание до одного мяча

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются итальянский «Милан» и чешская «Славия». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 65-й минуте вышедший на замену Иван Шранц забил второй гол «Славии», сократив отставание от «Милана» до одного мяча. Отметим, что «Славия» с 26-й минуты играет вдесятером.
Напомним, «Милану» пришлось выступить на стадии 1/16 финала Лиги Европы, где подопечные Стефано Пиоли встречались с французским «Ренном». В первом матче, который состоялся в Милане, «россонери» одержали крупную победу со счётом 3:0. В ответной игре сильнее оказались представители Лиги 1 (3:2), однако этого не хватило, чтобы пройти в следующий раунд.
Пражская «Славия» в раунде 1/16 финала турнира участия не принимала.
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