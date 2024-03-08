Вьештица — о «Жемчужине-Сочи»: проект был сумасшедшим, но ничего не выплатили

Сербский защитник Милан Вьештица, ранее выступавший за «Зенит» и другие российские клубы, поделился воспоминаниями о своём нахождении в сочинской «Жемчужине».

«Этот проект был сумасшедшим. Все туда хотели попасть, потому что хорошо платили, видели эти билборды с надписью «Будущее за нами». Это был большой проект, который закончился печально. Мне там довелось поработать со Станиславом Черчесовым.

Как узнал о банкротстве «Жемчужины»? Я тогда связки порвал, восстанавливался дома, и тут объявили по телевизору, что «Жемчужина-Сочи» снимается с чемпионата и прекращает своё существование. Все обещанные деньги выплатили? Конечно, нет. Обещали выплатить, но ничего не погасили. Не знаю, как было у остальных футболистов, но мне ничего не выплатили», — приводит слова Вьештицы Metaratings.

Напомним, Милан Вьештица выступал за «Зенит» в период с 2002 по 2006 год. Вместе с петербургским клубом серб стал обладателем Кубка Премьер-Лиги, а также завоевал серебряные медали чемпионата России. Помимо «Зенита», в России Вьештица выступал за «Ростов», «Шинник», сочинскую «Жемчужину», «Урал» и «Динамо СПБ». Вместе с екатеринбуржцами игрок стал победителем первенства ФНЛ.

После завершения игровой карьеры Вьештица стал работать тренером. На данный момент 44-летний серб работает ассистентом главного тренера в «Спартаке» из Суботицы.