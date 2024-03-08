Кафанов оценил игру Лунёва в матче Лиги Европы между «Карабахом» и «Байером»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру голкипера азербайджанского «Карабаха» Андрея Лунёва в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с леверкузенским «Байером» (2:2).

«Андрей сыграл на своём уровне, который он в этом году показывает. Планку поднял очень высоко с самого начала выступлений за «Карабах». Не побоюсь сказать, что Андрей показывает очень сильную игру, и сейчас он это подтвердил. «Байер» в этом году ещё не проигрывал, команда очень сильная и Андрей в этой встрече смотрелся очень достойно.

Вины Лунёва в пропущенных голах нет ни капли. Он сделал всё, что смог в этих ситуациях, чтобы спасти команду после ошибок защитников. Я надеюсь, что в ответной игре не повторится прошлогодняя история, когда в Леверкузене «Карабах» уступил 1:5. В той игре Андрей сделал всё, что смог, а команда сыграла ниже своих способностей», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между этими коллективами состоится 14 марта. Игра пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Встреча начнётся в 23:00 мск.