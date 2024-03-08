Кафанов высказался о шансах Лунёва сыграть за сборную России на предстоящем сборе

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал голкипера азербайджанского «Карабаха» Андрея Лунёва лучшим российским вратарём, выступающим за рубежом, а также высказался об игровом времени футболиста на предстоящем сборе национальной команды.

«Лунёв — лучший российский вратарь сейчас? Нет, не можем его сравнить с другими голкиперами, потому что он не играет в РПЛ, а другие наши вратари сейчас не играют в еврокубках. Лунёв – лучший российский вратарь, который играет за рубежом. Но, так как наши клубы не играют в еврокубках, будет некорректное сравнение.

Будет ли Андрей первым номером в марте в сборной? Когда все вратари приедут на сбор в Новогорск, сначала на них посмотрю на тренировках и побеседую. После этого я определюсь с тем, кто будет играть какой матч и сколько вратарей будут заиграны», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Напомним, во время мартовского учебно-тренировочного сбора российская национальная команда проведёт два товарищеских матча. 21 марта сборная России сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

В своём последнем матче национальная команда России одержала разгромную победу над сборной Кубы со счётом 8:0. Тот матч прошёл 20 ноября 2023 года на стадионе «Волгоград Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым из Беларуси.