«Уверен, мы обыграем «Милан» дома». Тренер «Славии» — об ответном матче 1/8 Лиги Европы

Главный тренер «Славии» Йиндржих Трпишовски прокомментировал поражение команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Миланом». Встреча прошла в Италии на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

«Шансы переломить результат есть, дома мы будем стараться ещё больше. В первые 25 минут это была хорошая игра, мы действовали даже лучше, чем «Милан». Затем, после удаления, игра изменилась.

Если бы не удаление, игра была бы гораздо более напряжённой. Физически мы показали хорошую подготовку, даже забивали голы в численном меньшинстве. Мы проиграли 2:4, надеюсь, что дома мы сможем добиться большего, возможно, переломив результат. Я уверен, что мы выиграем дома», — приводит слова Трпишовски Milan News.

Ответная встреча состоится в Праге на стадионе «Фортуна Арена» 14 марта, начало – в 20:45 мск.