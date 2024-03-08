«Милан» забил четыре гола, но остался недоволен». Лофтус-Чик — о победе над «Славией»

Атакующий полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик прокомментировал победу команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со «Славией». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Отметим, что англичанин стал автором одного из забитых мячей.

«Странное чувство: забиваешь четыре гола, выигрываешь, но недоволен: надо было лучше обороняться, мы слишком много пропустили, но разница в два мяча поможет нам в ответном матче.

Победа в Лиге Европы? Мы должны сконцентрироваться, мы сделали это сегодня, мы не должны думать слишком далеко вперёд, надо оставаться сосредоточенными.

Мой гол? Я всегда стараюсь быть в правильном положении, чтобы забить, у меня было несколько шансов в последних играх, сегодня я их реализовал», — приводит слова Лофтус-Чика Milan News.

Ответная встреча состоится в Праге на стадионе «Фортуна Арена» 14 марта, начало – в 20:45 мск.