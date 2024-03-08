Акинфеев преодолел отметку в 50 000 минут в РПЛ

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев преодолел отметку в 50 000 минут, проведённых в Российской Премьер-Лиге. Историческая отметка была пройдена по ходу матча 20-го тура с самарскими «Крыльями Советов». На момент написания новости идёт 30-я минута, счёт 1:0 в пользу армейцев.

Напомним, Игорь Акинфеев дебютировал за ЦСКА в чемпионате России 31 мая 2003 года. Соперниками армейцев в той игре были также «Крылья Советов». В том матче юный голкипер отразил 11-метровый удар.

Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА. Он провёл в московском клубе всю карьеру. В текущем сезоне 37-летний голкипер провёл 15 матчей за армейцев в Российской Премьер-Лиге.