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Акинфеев преодолел отметку в 50 000 минут в РПЛ

Акинфеев преодолел отметку в 50 000 минут в РПЛ
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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев преодолел отметку в 50 000 минут, проведённых в Российской Премьер-Лиге. Историческая отметка была пройдена по ходу матча 20-го тура с самарскими «Крыльями Советов». На момент написания новости идёт 30-я минута, счёт 1:0 в пользу армейцев.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Роша – 3'     0:2 Роша – 49'    

Напомним, Игорь Акинфеев дебютировал за ЦСКА в чемпионате России 31 мая 2003 года. Соперниками армейцев в той игре были также «Крылья Советов». В том матче юный голкипер отразил 11-метровый удар.

Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА. Он провёл в московском клубе всю карьеру. В текущем сезоне 37-летний голкипер провёл 15 матчей за армейцев в Российской Премьер-Лиге.

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