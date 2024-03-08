Главный тренер ЦСКА Федотов: Игорь Акинфеев подставил ножку — это опыт

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал игру голкипера Игоря Акинфеева в победном матче с «Крыльями Советов» (2:0) в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, на 84-й минуте вратарь отбил 11-метровый удар и смог сохранить свои ворота в неприкасновенности.

«Нам нужно поблагодарить Акинфеева, что Игорю пришлось показать своё мастерство на протяжении сегодняшнего матча. Он демонстрировал свою уверенность и апофеозом этого стал отбитый пенальти. Он подставил ножку, это опыт», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой победы в активе ЦСКА стало 32 очка. Команда поднялась на четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 29 очками находятся на восьмом месте.