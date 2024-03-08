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Барселона — Мальорка. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Барселона» — «Мальорка»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00

«Барселона» — «Мальорка»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00
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Сегодня, 8 марта, состоится матч 28-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Мальорка». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хавьер Иглесиас Вильянуэва. Матч начнётся в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 28-й тур
08 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 27 туров испанской Примеры «Барселона» набрала 58 очков и занимает третье место, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на восемь очков. В свою очередь, после аналогичного количества игр Ла Лиги «Мальорка» заработала 27 очков и расположилась на 14-й строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 7-го тура чемпионата Испании. В той встрече «Барселона» и «Мальорка» сыграли вничью со счётом 2:2.

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