«Барселона» — «Мальорка»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00

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Сегодня, 8 марта, состоится матч 28-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Мальорка». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хавьер Иглесиас Вильянуэва. Матч начнётся в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 27 туров испанской Примеры «Барселона» набрала 58 очков и занимает третье место, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на восемь очков. В свою очередь, после аналогичного количества игр Ла Лиги «Мальорка» заработала 27 очков и расположилась на 14-й строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 7-го тура чемпионата Испании. В той встрече «Барселона» и «Мальорка» сыграли вничью со счётом 2:2.