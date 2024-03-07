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Тренер «Барселоны» Хави: не считаю, что мы потеряли шансы на победу в Ла Лиге

Тренер «Барселоны» Хави: не считаю, что мы потеряли шансы на победу в Ла Лиге
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о грядущем матче 28-го тура испанской Примеры с «Мальоркой», который состоится завтра, 8 марта.

Испания - Примера . 28-й тур
08 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не думаю, что мы потеряли шансы на победу в Ла Лиге. Мы упустили шанс набрать очки в матче с «Атлетиком», но завтра у нас будет ещё один. Завтра у нас появится ещё одна возможность оказать давление на «Реал» и «Жирону». Ла Лига ещё не потеряна, мы будем бороться до момента, пока остаются математические шансы.

Нужно поздравить «Мальорку», ведь она проводит отличный сезон и вышла в финал Кубка Испании. Эта крепкая оборонительная команда, которая хорошо маскирует свои минусы. Однако мы играем дома и надеемся, что наберём три очка при наших болельщиках», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, матч «Барселона» — «Мальорка» начнётся в 23:00 мск.

На текущий момент сине-гранатовые набрали 58 очков и занимают третье место, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на восемь очков.

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