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Экс-игрок «Динамо» Батак: Видич приедет на игру Сербии с Россией, если успеет

Экс-игрок «Динамо» Батак: Видич приедет на игру Сербии с Россией, если успеет
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Бывший центральный защитник московского «Динамо» Радослав Батак рассказал, кто из экс-футболистов может посетить грядущий товарищеский матч сборной России с Сербией, который состоится 21 марта.

«Знаю, что из РФС связывались с разными людьми, я тоже был с ними на связи. Они сказали, что некоторых из нас пригласят. Жду приглашения, будет 21 марта уже в Москве. Будут Короман, Красич, я. Видич, если успеет, на игру, приедет. Проведём товарищеский матч», — приводит слова Батака «РБ Спорт».

Напомним, матч сборная Россия — сборная Сербия пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Затем, 25 марта, сборная России проведёт товарищеский матч с парагвайской национальной командой, который также состоится на указанном стадионе.

Батак выступал за «Динамо» с 2003 по 2005 год. За этот период он принял участие в 69 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

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