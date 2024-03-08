Игрок «Крыльев» Костанца: жена находится в Бразилии, весной у нас должен родиться ребенок

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца поздравил прекрасную половину человечества с Международным женским днём и рассказал, что весной они с женой ждут ребёнка.

«Успел ли поздравить супругу с 8 марта? Я уже поздравил жену с мамой. Жена пока находится в Бразилии, весной у нас должен родиться ребенок. Поздравляю всех женщин с праздником!», — приводит слова Костанцы Metaratings.

В нынешнем сезоне Фернандо Костанца принял участие в 20 матчах за самарские «Крылья Советов» во всех официальных турнирах, отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника — € 3 млн.