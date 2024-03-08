Защитник «Крыльев» Костанца объяснил, почему новичок Ороско пробил пенальти вместо него

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца ответил на вопрос, почему аргентинский новичок самарской команды Франко Ороско пробил пенальти вместо него в матче с московским ЦСКА. Встреча прошла в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги и завершилась победой армейцев со счётом 2:0.

«Франко чувствовал себя уверенно, он попросил пробить пенальти. Закончилось так, как закончилось. Вся команда его успокаивала, это часть футбола. Самое важное – успокоиться, чтобы голова оставалась ясной перед следующими матчами», — приводит слова Костанцы Metaratings.

Напомним, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев спас свою команду на 86-й минуте после удара Ороско с 11 метров. В составе армейцев дубль на свой счёт записал бразильский защитник Виллиан Роша.