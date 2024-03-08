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Защитник «Крыльев» Костанца объяснил, почему новичок Ороско пробил пенальти вместо него

Защитник «Крыльев» Костанца объяснил, почему новичок Ороско пробил пенальти вместо него
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Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца ответил на вопрос, почему аргентинский новичок самарской команды Франко Ороско пробил пенальти вместо него в матче с московским ЦСКА. Встреча прошла в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги и завершилась победой армейцев со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Роша – 3'     0:2 Роша – 49'    

«Франко чувствовал себя уверенно, он попросил пробить пенальти. Закончилось так, как закончилось. Вся команда его успокаивала, это часть футбола. Самое важное – успокоиться, чтобы голова оставалась ясной перед следующими матчами», — приводит слова Костанцы Metaratings.

Напомним, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев спас свою команду на 86-й минуте после удара Ороско с 11 метров. В составе армейцев дубль на свой счёт записал бразильский защитник Виллиан Роша.

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