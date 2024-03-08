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Юрген Клопп: Гвардиола — лучший тренер в мире, остающийся голодным до побед

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об испанском специалисте Хосепе Гвардиоле, возглавляющем «Манчестер Сити», в преддверии очного матча команд в 28-м туре чемпионата Англии, который состоится 10 марта.

«Пеп — лучший тренер в мире. При моей жизни это самый выдающийся специалист. Он сильно повлиял на футбол, завоевал много трофеев, но ведёт себя так, как будто бы никогда ничего не выигрывал, показывая выдающееся стремление», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:45 мск.

После 27 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 63 очка и занимает первое место. В свою очередь, «Манчестер Сити» заработал 62 очка и располагается на второй строчке.