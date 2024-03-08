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«Он не сказал ничего плохого». Клопп — о словах Александер-Арнольда о трофеях «Сити»

«Он не сказал ничего плохого». Клопп — о словах Александер-Арнольда о трофеях «Сити»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал сказанные ранее слова правого защитника мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда о том, что трофеи, выигранные «красными», являются более ценными, чем титулы, завоёванные «Манчестер Сити», ввиду разных финансовых возможностей клуба.

«В том, что он сказал, нет ничего плохого. Один из наших девизов — «это значит больше», то есть это [трофеи] больше значит конкретно для нас. Когда мы испытываем подобные чувства, почему бы нам не сказать о них.

Это просто то, что он чувствует, и у меня нет проблем. Я уверен, что он не проявил неуважения», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 10 марта «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» в матче 28-го тура чемпионата Англии.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 18:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
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