«Он не сказал ничего плохого». Клопп — о словах Александер-Арнольда о трофеях «Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал сказанные ранее слова правого защитника мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда о том, что трофеи, выигранные «красными», являются более ценными, чем титулы, завоёванные «Манчестер Сити», ввиду разных финансовых возможностей клуба.

«В том, что он сказал, нет ничего плохого. Один из наших девизов — «это значит больше», то есть это [трофеи] больше значит конкретно для нас. Когда мы испытываем подобные чувства, почему бы нам не сказать о них.

Это просто то, что он чувствует, и у меня нет проблем. Я уверен, что он не проявил неуважения», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 10 марта «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» в матче 28-го тура чемпионата Англии.