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Роналду отреагировал на поражение «Аль-Насра» в матче чемпионата Саудовской Аравии

Роналду отреагировал на поражение «Аль-Насра» в матче чемпионата Саудовской Аравии
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на проигрыш своей команды в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Раедом» (1:3).

Саудовская Аравия - Про-Лига . 23-й тур
07 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 3
Аль-Раед
Бурайда
0:1 Эль-Беркауи – 18'     1:1 Яхья – 24'     1:2 Фоузаир – 46'     1:3 Саюд – 87'    

«Каждая неудача — это мотивация для более мощного камбэка», — написал Роналду у себя в социальной сети.

Напомним, после 23 туров саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» набрал 53 очка и на данный момент занимает второе место, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 12 очков.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Календарь чемпионата Саудовской Аравии
Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии
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