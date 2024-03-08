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Роналду отреагировал на поражение «Аль-Насра» в матче чемпионата Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на проигрыш своей команды в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Раедом» (1:3).

«Каждая неудача — это мотивация для более мощного камбэка», — написал Роналду у себя в социальной сети.

Напомним, после 23 туров саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» набрал 53 очка и на данный момент занимает второе место, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 12 очков.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.