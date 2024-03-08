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Серия А назвала имя лучшего тренера по итогам февраля

Серия А назвала имя лучшего тренера по итогам февраля
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Пресс-служба итальянской Серии А сообщила, что главный тренер «Болоньи», 41-летний специалист Тьяго Мотта признан лучшим по итогам февраля.

В прошедшем месяце «Болонья» провела пять матчей в Серии А и одержала пять побед. Были повержены «Сассуоло» (4:2), «Лечче» (4:0), «Фиорентина» (2:0), «Лацио» (2:1) и «Верона» (2:0). В данный момент «Болонья» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Италии по футболу, набрав 51 очко по итогам 27 проведённых матчей.

Напомним, Тьяго Мотта был назначен на пост главного тренера «Болоньи» в сентябре 2022 года. Под его руководством итальянская команда провела 65 официальных встреч, одержав 31 победу, 18 раз сыграв вничью и потерпев 16 поражений.

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