«У всех команд есть слабые места». Тренер «Болоньи» Мотта — о матче с «Интером» в Серии А

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта поделился мнением о грядущем матче 28-го тура итальянской Серии А с «Интером», который состоится 9 марта.

«Интер» — фаворит Серии А, в прошлом сезоне они дошли до финала Лиги чемпионов, поэтому мы с большим уважением относимся к ним. Я очень восхищаюсь Индзаги, у него есть свои идеи, он убеждён в том, что хочет видеть на поле. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы добиться положительного результата.

У всех команд есть слабые места. Нет непобедимой команды, хотя очевидно, что у команд такого уровня слабых мест меньше», — приводит слова Мотты Football Italia.

Напомним, матч «Болонья» — «Интер» пройдёт на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.