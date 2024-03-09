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Марсиньо рассказал об адаптации в «Родине»

Марсиньо рассказал об адаптации в «Родине»
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Бразильский новичок «Родины» Марсиньо рассказал об адаптации в московской команде, которая выступает в Первой лиге.

«Всё проходит отлично! Наш тренер Франк Артига работал в академии “Барселоны”, а я играл в молодёжке “Ботафого”, а они чем-то похожи. Поэтому мне проще с ним работать, понимаю его требования, да и с командой проблем никаких нет», — сказал Марсиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Марсиньо перешёл в «Родину» из кипрского «Пафоса» в феврале 2024 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 500 тыс. В нынешнем сезоне бразилец не провёл ещё ни одного матча за новую команду.

После 21 тура «Родина» занимает седьмое место в Первой лиге с 31 очком. Лидируют в чемпионате «Химки» (39 очков).

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