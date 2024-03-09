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Марсиньо: переживаю за результаты сборной — мы потеряли дух бразильского футбола

Марсиньо: переживаю за результаты сборной — мы потеряли дух бразильского футбола
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Бразильский новичок «Родины» Марсиньо считает, что бразильский футбол потерял свою идентичность.

«Конечно, очень переживаю за результаты. Мне кажется, что бразильский футбол потерял свою характеристику. Мы стали похожи больше на европейский футбол, не играют на улицах как раньше. Да и жоги бониты нет… Это мы потеряли. Согласен, что сейчас результат не очень. Мы потеряли дух бразильского футбола. Такой момент сейчас переживает наш футбол, но думаю, что мы ещё вернемся к нашему футболу, а с ним будет и результат. Верю, что скоро всё будет по-другому», — сказал Марсиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Марсиньо перешёл в «Родину» из кипрского «Пафоса» в феврале 2024 года в статусе свободного агента.

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