Гацкан: Глебову стоит уходить из «Ростова» — он перерос РПЛ

Бывший опорный полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился мнением о том, как хавбеку жёлто-синих Данилу Глебову стоит программировать свою дальнейшую карьеру.

«Глебову стоит уходить из «Ростова», потому что он перерос этот чемпионат. Ему надо ставить новые цели и переходить в команду, которая борется за чемпионство и за призовые места, или же уходить в Европу, где другой футбол и другие скорости.

Я думаю, что для «Ростова» уход любого футболиста – это потеря, в том числе и уход Глебова. Но незаменимых нет. Надо воспитывать свою молодёжь, и если среди них не будет игроков как Глебов, то надо присматривать на эту позицию другого игрока с похожим стилем», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в нынешнем сезоне Глебов принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.