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Глебов прокомментировал слова новичка «Ростова», который сказал, что боится одноклубника

Глебов прокомментировал слова новичка «Ростова», который сказал, что боится одноклубника
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24-летний капитан, полузащитник «Ростова» Данил Глебов отреагировал на слова египетского новичка команды Эяда Эль-Аскалани. В интервью 19-летний защитник сказал: «Я боюсь Глебова».

«Вряд ли он меня боится. (смеётся). Вы же меня знаете, я спокоен ко всем. Вроде злой, но на самом деле очень дружелюбный», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, в прошедшее зимнее трансферное окно «Ростов» усилили бразильский нападающий Роналдо дос Сантос, ивуарийский защитник Умар Сако и египетский защитник Эяд Эль-Аскалани.

Вчера, 8 марта, «Ростов» оказался сильнее «Краснодара» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена». Хозяева одержали победу со счётом 2:1. В данный момент ростовчане находятся на девятой строчке таблицы РПЛ.

Турнирная таблица РПЛ
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