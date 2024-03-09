Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глебов: у Сербии и Парагвая много игроков в Европе, интересно проверить себя на их уровне

Глебов: у Сербии и Парагвая много игроков в Европе, интересно проверить себя на их уровне
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ростова» и сборной России по футболу Данил Глебов высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды. Глебов оценил уровень ближайших соперников России — сборных Сербии и Парагвая. Он отметил, что россиянам будет интересно проверить себя на уровне крепких национальных команд.

«Как оценю ближайших соперников? Очень хорошие команды. Думаю, игры будут похожи на матч со сборной Камеруна, соперники примерно одного уровня. У команд Сербии и Парагвая много футболистов играют в Европе, интересно будет проверить себя на их уровне», — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

Напомним, 21 марта сборная России сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Материалы по теме
Против сборной России сыграют топы из АПЛ, Серии А и РПЛ. Что за команда у Парагвая
Против сборной России сыграют топы из АПЛ, Серии А и РПЛ. Что за команда у Парагвая
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android