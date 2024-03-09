Глебов: у Сербии и Парагвая много игроков в Европе, интересно проверить себя на их уровне

Полузащитник «Ростова» и сборной России по футболу Данил Глебов высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды. Глебов оценил уровень ближайших соперников России — сборных Сербии и Парагвая. Он отметил, что россиянам будет интересно проверить себя на уровне крепких национальных команд.

«Как оценю ближайших соперников? Очень хорошие команды. Думаю, игры будут похожи на матч со сборной Камеруна, соперники примерно одного уровня. У команд Сербии и Парагвая много футболистов играют в Европе, интересно будет проверить себя на их уровне», — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

Напомним, 21 марта сборная России сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».