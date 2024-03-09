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Роналду высмеял пенальти в пользу «Аль-Хиляля» в матче с «Эр-Риядом»

Роналду высмеял пенальти в пользу «Аль-Хиляля» в матче с «Эр-Риядом»
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду большим количеством смеющихся эмодзи отреагировал на пенальти, назначенный в ворота «Эр-Рияда» в матче 23-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Хилялем».

39-летний футболист оставил этот комментарий под постом в социальной сети. Эпизод с пенальти произошёл на 66-й минуте матча. Судья назначил 11-метровый после падения игрока «Аль-Хиляля» в штрафной площади, но момент был спорным. Португальский полузащитник Рубен Невеш реализовал этот пенальти.

«Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 3:1. Команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 65 очков после 23 проведённых матчей. «Аль-Наср» отстаёт от «Аль-Хиляля» на 12 очков.

Турнирная таблица Про-лиги
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