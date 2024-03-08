«Аль-Хиляль» повторил рекордную победную серию мирового футбола

Саудовский «Аль-Хиляль» повторил мировой рекорд, одержав 27 побед кряду. Ранее это удавалось лишь валлийскому «Нью-Сейнтс» в сезоне-2016/2017.

Напомним, сегодня, 8 марта, «Аль-Хиляль» одержал победу над «Эр-Риядом» со счётом 3:1 в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. На 52-й минуте защитник «Аль-Хиляля» Али Аль-Булайхи отправил мяч в свои ворота. Через 15 минут полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш отличился с 11-метровой отметки. Нападающий Майкл на 75-й минуте вывел гостей вперёд. Окончательный счёт установил Александр Митрович, забив с пенальти.

В данный момент «Аль-Хиляль» возглавляет турнирную таблицу саудовской Про-лиги, завоевав 65 очков после 23 проведённых матчей.