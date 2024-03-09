Александр Гацкан объяснил, с чем связан спад в игре «Крыльев Советов»

Бывший игрок самарских «Крыльев Советов» Александр Гацкан прокомментировал нынешнюю форму команды.

«Проблема «Крыльев Советов» в том, что на зимних сборах получили травмы ведущие центральные защитники, поэтому тяжело закрыть эту позицию. Также после возобновления у команды тяжёлые игры. На выезде с «Ростовом» всегда трудно играть.

Во второй игре с ЦСКА то же самое. Осинькин на пресс-конференции сказал, что играли на равных, но в некоторых моментах проиграли единоборства при стандартных положениях. Стандарты и единоборства – слабые места команды.

Мне нравится, в какой футбол играют «Крылья Советов». Они играют агрессивно, пытаются владеть мячом, импровизировать, но им чуть-чуть не хватает строгости в обороне и при стандартах.

Травмы центральных защитников, которые являются столбами обороны, и Гарре влияют на нынешние результаты команды. Гарре вёл за собой игроков, мог решить один в один, забивал и отдавал много голевых передач. Поэтому Гарре – существенная потеря для «Крыльев», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.