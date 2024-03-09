Бабич прокомментировал решение Абаскаля уехать из Петербурга в день игры с «Зенитом»

Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич поделился мнением о решении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля смотреть матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» на базе столичного клуба.

«Он был рядом с нами почти 40 дней перед этим в Дубае, был рядом в Петербурге вплоть до дня игры. Так что никакой проблемы. Главное, что тренер подготовил команду к «Зениту». К тому же это был матч, на который настраивать дополнительно не нужно», — приводит слова Бабича официальный сайт «Спартака».

Напомним, в той встрече команды сыграли вничью — 0:0. В данный момент «Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко после 19 проведённых матчей.