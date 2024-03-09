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Защитник «Спартака» Бабич — о матче с «Зенитом»: мы не должны быть довольны ничьей

Защитник «Спартака» Бабич — о матче с «Зенитом»: мы не должны быть довольны ничьей
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Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Соперник имел два момента в первом тайме — когда нас спас Максименко и когда Хлусевич вынес мяч с ленточки. Но после перерыва мы создали больше шансов, действовали лучше. Классные моменты были у Игнатова и Угальде, я и Дуарте били из хороших позиций, были и другие опасные эпизоды. Мы не должны быть довольны ничьей, это сто процентов», — приводит слова Бабича официальный сайт «Спартака».

В данный момент «Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко после 19 проведённых матчей.

Турнирная таблица РПЛ
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