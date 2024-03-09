Хомуха: Акинфеев играет 20 лет на самом высоком уровне и стал легендой российского футбола

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о победе армейцев в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0). Также он высказался о легендарности голкипера ПФК ЦСКА Игоря Акинфеева.

«ЦСКА молодцы. Победили «Крылья Советов» и исправили ошибку, которую допустили в домашнем матче с «Оренбургом». То, что Акинфеев отбил пенальти в Самаре спустя 20 лет, — исторический факт. Это говорит о том, что человек играет 20 лет на самом высоком уровне и стал легендой российского футбола», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 20 туров чемпионата России ЦСКА набрал 32 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.