В ЦСКА сообщили, что новичок Риванди завершил оформление визы и прилетел в Москву

Директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что иранский новичок армейцев Амирхоссейн Риванди завершил оформление визы и прилетел в Москву.

«Амирхоссейн Риванди завершил оформление рабочей визы в Иране. Накануне он прилетел в Москву и сегодня уже тренировался с командой», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Риванди был на просмотре у армейцев в рамках партнёрства ПФК ЦСКА с иранской академией КИА. Амирхоссейну Риванди 19 лет. Он выступает на позиции левого крайнего защитника. Также футболист способен сыграть на фланге полузащиты.

В данный момент ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 32 очка после 20 проведённых матчей.