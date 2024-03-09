В «Реале Сосьедад» рассказали о восстановлении Захаряна после травмы

Российский футболист «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропустит матч с «Гранадой» сегодня, 9 марта. Перед возвращением на поле футболисту предстоит потренироваться по индивидуальной программе ещё несколько дней.

«Ему ещё предстоит поработать со своими товарищами по команде. Что касается поездки в национальную команду, то посмотрим, как он будет восстанавливаться в ближайшие дни», — приводит слова представителей испанского клуба «РИА Новости Спорт».

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Напомним, ранее футбольный агент Геннадий Голубин, представляющий интересы Захаряна, сообщил, что у его клиента небольшое повреждение икроножной мышцы, из-за которого он не смог принять участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который прошёл 5 марта. Предполагалось, что Захарян восстановится к матчу с «Гранадой» (9 марта), однако Арсен пропустит и эту игру. При этом представитель игрока заявлял, что его поездке в сборную России на мартовские матчи ничего не угрожает.