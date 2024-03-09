«Зенит» — «Спартак»: команды объявили стартовые составы на матч женского первенства

Сегодня, 9 марта, в матче 1-го тура женской Суперлиги встретятся «Зенит» и «Спартак». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени. Команды объявили стартовые составы на матч:

ЖФК «Зенит»: Воскобович, Якупова, Гживиньска, Куропаткина, Пантюхина, Андреева, Симановская, Хохлова, Поздеева, Цыбутович, Кипяткова.

ЖФК «Спартак»: Щербакова, Мягкова, Морозова, Кожникова, Набирье, Анисина, Коноваева, Фёдорова, Бакланова, Черкасова, Машина.

Напомним, триумфатором прошлого сезона женской Суперлиги стал санкт-петербургский «Зенит». На втором месте финишировал московский ЦСКА. Бронзовые медали достались футболисткам столичного «Локомотива». Сезон-2024 завершится 16 ноября.