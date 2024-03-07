«Зенит» — «Спартак» уже в 1-м туре! Гайд по российскому женскому футболу — 2024

Российский женский футбол возвращается. Рассказываем, что происходило в межсезонье, что нам предстоит и какие международные турниры смотреть.

Межсезонье закончилось. Раздел оживает, ура!

Прошлый год в женском футболе был классным. Приятное похмелье после крутого чемпионата Европы – 2022 в Англии, который медийно вывел женский футбол на новый уровень. Не менее классный ЧМ-2023 в Австралии и Новой Зеландии, побивший рекорды телесмотрения и подаривший кучу эмоций в решающей серии пенальти, вылет всех фаворитов в плей-офф и коронация нового чемпиона (что потом косвенно привело к отставке Луиса Рубиалеса с поста главы Федерации футбола Испании, но это совсем другая история). А ещё первая Финалиссима, запуск женской Лиги наций и яркая Лига чемпионов.

ЛЧ была крута даже в квалификации текущего сезона. «Париж», за который играет Алсу Абдулина, выбил в первом раунде отбора сильнейший «Арсенал», а во втором – финалиста прошлого сезона «Вольфсбург». И неплохо смотрелся в группе с «Челси» и «Реалом», но в конце концов уступил место в плей-офф лондонцам и шведскому «Хеккену».

Алсу Абдулина Фото: Peter Sonander/Zuma/ТАСС

Как мы будем жить в этом году?

Смотрим российскую Суперлигу. Новый сезон женского чемпионата России стартует 9 марта. Снова обновляется формат, а точнее – возвращается старый. Практиковавшаяся предыдущие два сезона система с тремя кругами – один из которых плей-офф лучших с лучшими и худших с худшими – стала невозможна из-за нечётного количества участников. Чемпионат вернулся к классической схеме: команды сыграют в два круга, проведут по 24 матча из 26. Это связано с нечетным количеством команд участников — в этом году их 13.

В Суперлигу заявилась новая – 13-я – команда. В середине октября прошлого года о создании женского отделения сообщил «Спартак». К слову, объявление было громким: на дерби мужских «Спартака» и ЦСКА на экранах стадиона горел QR-код, который вёл на телеграм-канал с названием «14.10». В указанную дату канал переименовали в «ЖФК «Спартак». А в начале января красно-белые устроили трансферный бум, провернув несколько топовых сделок. В основном – из «Локомотива». Первой из «Локо» в «Спартак» направилась капитан – 36-летняя Анна Кожникова.

В это межсезонье «Локомотив» попрощался с 11 футболистками. С шестью из них – в один день. Кроме Анны Кожниковой, команду Елены Фоминой покинули Алина Мягкова, Татьяна Морина, Виктория Носенко, Наталья Морозова (все ушли в «Спартак»). Элина Самойлова и Мария Галай присоединились к «Динамо». Ирина Подшибякина объявила об окончании контракта. А лучший бомбардир в истории «Локомотива» Нелли Коровкина вернулась после декретного отпуска, но не в Москву – она стала игроком «Зенита».

Заметными оказались не только трансферы из «Локомотива» в «Спартак». Самым первым игроком в истории красно-белых стала первый капитан «Динамо» Карина Бакланова. Бело-голубые – также недавние дебютантки, они начали свой путь в Суперлиге в прошлом сезоне. Свои эмоции после перехода в «Спартак» Бакланова описала неожиданными словами – «Я дома».

Карина Бакланова Фото: spartak.com

Спустя некоторое время «Динамо» выпустило проморолик с анонсом своей новой футболистки, которая будет выступать под пятым номером – номером бывшего капитана. В видео 18-летняя черногорская защитница Таня Малесия режет мясо, пачкает футболку и кидает её в стирку. В подписи к видео всё без намёков: «Мы за порядок во всём, поэтому начинаем заново с чистой футболки».

На предсезонных сборах в Турции «Динамо» и «Спартак» жили в одном отеле. По сообщениям источников, на следующий день после публикации видео Карина Бакланова перестала здороваться со своими бывшими одноклубницами.

Также из «Динамо» в «Спартак» направилась одна из сильнейших футболисток лиги Марина Фёдорова. Переход Марины анонсировался совместным постом с её братом, футболистом пляжного «Спартака» Спартаком Фёдоровым.

Марина и Спартак Фёдоровы Фото: spartak.com

Тема «Спартака» звучала и на встрече «Динамо» с болельщиками, которая прошла в московском пространстве бело-голубых в ГУМе 27 февраля. Фанаты отмечали, что среди целей на сезон – две победы над «Спартаком». Директор по развитию ЖФК «Динамо» Александр Удальцов также упомянул нового участника Суперлиги, прокомментировав его трансферную политику – в таком подходе нет развития для женского футбола:

«Спартак» берёт возрастных игроков, например, Анну Кожникову, которой 36 лет. Но это не работа в длинную, у нас другая философия. Например, к нам пришла футболистка 18 лет, это работа на перспективу. Будем рады, если она пойдет дальше. Это работа на развитие футбола. Наша политика чуть более сказочная, но она интересная, более правильная. Сезон всё расставит по своим местам. Мы будем поддерживать молодых игроков и верить им».

ЖФК «Динамо», встреча с болельщиками Фото: w.fcdm.ru

ЦСКА покинули Елизавета Щербакова, Тияна Янкович, Ольга Чернова, Мария Алексеева и Валерия Бизенкова. Щербакова направилась в «Спартак», Бизенкова присоединилась к «Локо», Чернова и Алексеева перешли в «Зенит».

Мама одной из футболисток ярко высказалась в комментариях в телеграм-канале армейцев под общим прощальным постом. По её мнению, клуб неблагодарно отнёсся к тем, с кем решил расстаться:

«Люди задолбались выкладываться на все 100. И сидеть на скамье запасных. Условия контракта хуже, чем предложены в других клубах. После ухода премиальные не выплатили, а девочкам, что остались в клубе, сказали помалкивать о том, что они их получали. Никакой благодарности, ни отдельного поста, ничего нет! Девочки не заслужили отдельных слов благодарности!?»

«Зенит» попрощался с португальской нападающей Аной Диаш. В конце сезона она объявила об уходе трогательным постом: «Лучшим болельщикам (вы из другого мира!) спасибо, что так хорошо принимали меня с первого дня, что всегда были рядом в хорошие и плохие времена. Всё, чего мы достигли, было для вас и благодаря вам. «Зениту» и девочкам желаю только самого наилучшего, буду на другой стороне петь для вас».

На её место действующие чемпионы подписали Нелли Коровкину. Также «Зенит» воспользовался функцией выкупа Алёны Андреевой после аренды из «Чертаново» и подписал Ольгу Чернову, Валерию Хохлову и Марию Алексееву. Кроме того, петербурженки отправили несколько молодых футболисток в аренду в другие клубы.

В остальных командах чуть спокойнее, но не без проблем. «Рубину» очень нужны игроки. В прошлом сезоне команде из-за травм даже пришлось играть всемером. При этом футболистки рассказывают, что в команде прекрасная атмосфера, но физически не хватает резерва. Сейчас из Казани уехали два топ-игрока прошлого сезона (уехали, конечно же, в «Спартак») – Вероника Анисина и Кристина Черкасова.

Отмечу трансфер Ксении Коноваевой из «Рязани-ВДВ» в «Спартак». По информации источника, этот переход был небесплатным – то есть не после завершения контракта, как в большинстве случаев в женском футболе, а за компенсацию. По предположению источника, с денег, заработанных на этом трансфере, клуб смог выплатить зарплату рязанским футболисткам.

Были и тренерские перестановки. В «Рязани» сменился главный тренер – Игорь Гаврилин возглавил «Ростов», а на его место пришла Наталья Карасёва (из «Ростова»). Новый тренер и у «Рубина», на днях клуб объявил о назначении Марса Сахабутдинова. «Чертаново» сменило двух тренеров за это межсезонье – в конце декабря назначили Альберта Борзенкова, а в конце января его сменил Алексей Тарасюк из молодёжной команды «Зенита». Бывший тренер «Чертаново» Василий Маруняк возглавил провалившие прошлый сезон «Крылья Советов».

ЖФК «Енисей» Фото: фк-енисей.рф

Короткий трансферный дайджест

«Зенит»

Пришли: Нелли Коровкина, Алёна Андреева, Ольга Чернова, Валерия Хохлова, Мария Алексеева.

Ушли: Ана Диаш, Зарина Шарифова (аренда), Ксения Олексюк (аренда), Мария Копцова (аренда), Любовь Овсянникова (аренда).

ЦСКА

Пришли: София Шишкина.

Ушли: Елизавета Щербакова, Валерия Бизенкова, Ольга Чернова, Мария Алексеева, Тияна Янкович.

«Локомотив»

Пришли: Валерия Бизенкова, Лиана Юхаева, Эммануэль Фэйвор, Ангелина Гайер, Ола Буваро.

Ушли: Виктория Носенко, Алина Мягкова, Анна Кожникова, Татьяна Морина, Наталья Морозова, Нелли Коровкина, Ирина Подшибякина, Элина Самойлова, Мария Галай.

«Звезда-2005»

Пришли: Екатерина Морозова, Татьяна Козыренко, Аида Гайстенова, Анастасия Шлапакова, Лиана Котельникова (аренда), Ксения Кузишина (аренда), Анастасия Первушина (аренда).

Ушли: София Шишкина, Илона Власенко, Валентина Жукова, Елизавета Севко (аренда).

«Динамо»

Пришли: Мария Галай, Элина Самойлова, Юлия Бессолова, Таня Малесия, Ламунат Мустафаева.

Ушли: Карина Бакланова, Марина Фёдорова, Лиана Котельникова (аренда), Ксения Кузишина (аренда), Александра Нестерович (аренда), Анастасия Первушина (аренда).

ЖФК «Динамо» Фото: w.fcdm.ru

«Рязань-ВДВ»

Пришли: Илона Власенко, Юлия Запотичная, Валентина Жукова, Дарья Докшицкая, Валерия Угольникова.

Ушли: Ксения Коноваева, Татьяна Чередина, Нурия Ульянина.

«Ростов»

Пришли: Виктория Дергоусова, Анна Даллакян, Полин Агботсу, Екатерина Дудко, Лиана Казарян, Кристина Осмоловская, Екатерина Уласевич.

Ушли: Лиана Юхаева, Кристина Чичкала, Кристина Фёдорова, Юлия Запотичная, Кристина Фролова.

«Чертаново»

Пришли: Татьяна Дронова, Ксения Олексюк (аренда), Мария Копцова (аренда), Зарина Шарифова (аренда).

Ушли: Анастасия Фетисова, Юлия Бессолова, Екатерина Миклашевич, Виктория Дергоусова.

«Краснодар»

Пришли: —

Ушли: Севиндж Жафарзаде.

«Енисей»

Пришли: Анна Красикова, Дарья Блинова, Анастасия Низамутдинова, Любовь Овсянникова (аренда).

Ушли: Анастасия Быкова, Екатерина Морозова, Екатерина Поздеева, Аида Гайстенова, Екатерина Касина.

«Рубин»

Пришли: Алина Щербо, Яна Бенкевич, Нурия Ульянина, Елизавета Севко (аренда).

Ушли: Вероника Анисина, Кристина Черкасова, Валерия Хохлова, Татьяна Дронова, Мария Прошина, Наталья Нурмиева, Альбина Фомченко.

«Крылья Советов»

Пришли: Кристина Фёдорова, Яна Хотырева, Марина Кисконен, Елизавета Пинчук, Анастасия Фетисова, Виктория Марчик.

Ушли: Кристина Осмоловская, Алёна Пономарёва, Сабина Казиева.

«Спартак»

Пришли: Карина Бакланова, Анна Кожникова, Ксения Коноваева, Кристина Черкасова, Алина Мягкова, Наталья Машина, Валерия Богдан, Татьяна Чередина, Наталья Морозова, Виктория Носенко, Елизавета Щербакова, Татьяна Морина, Вероника Анисина, Джоана Набирье, Марина Фёдорова.

Игроки ЖФК «Спартак» Фото: spartak.com

Ключевые даты и турниры 2024 года. Для пометок в календаре

Суперлига, Кубок России, Суперкубок России

Новый сезон Суперлиги пройдёт с 9 марта по 16 ноября. В этом году в чемпионате сыграют 13 команд. Из-за нечетного количества Суперлиге пришлось отказаться от формата с плей-офф, который был опробован в предыдущие два сезона, и вернуться к розыгрышу в два круга. Также следим за Кубком России, розыгрыш этого турнира стартует летом и завершается в октябре. В матче за Суперкубок России в этом году, как и в прошлом, встретятся ЦСКА и «Зенит». Этот матч ожидается в конце весны или в начале лета.

Женский футбол на Олимпиаде-2024

Женский футбольный турнир на Олимпийских играх во Франции пройдёт с 26 июля по 11 августа. За медали будут бороться 16 команд. Франция квалифицировалась как хозяйка турнира, также в Олимпиаде примут участие Канада, США, Колумбия и Бразилия. В Европе двух участниц определил первый в истории розыгрыш Лиги наций среди женских сборных, в «Финале четырёх» сыграли Испания, Нидерланды, Германия и Франция. Испания стала первым победителем Лиги наций, обыграв в финале Францию, а второй участник ОИ от Европы определился в матче за бронзу – им стала Германия. В Азии путёвки на Олимпиаду также разыграли в конце февраля – их завоевали Австралия и Япония, от Океании отправляется Новая Зеландия, а в апреле определятся две оставшиеся сборные-участницы ОИ от Африки.

Почему надо смотреть: Марта завершила карьеру за сборную на чемпионатах мира, но не на Олимпиаде. Это последний шанс посмотреть на легенду в действии.

Марта в сборной Бразилии Фото: Martin Rose/Getty Images

Плей-офф Лиги чемпионов

Самую интересную стадию еврокубков – плей-офф Лиги чемпионов – смотрим в марте. Матчи четвертьфинала пройдут 19-20 и 27-28 марта. Полуфиналы – 20-21 и 27-28 апреля. Финал Лиги чемпионов примет стадион «Сан-Мамес» в Бильбао 25 мая. Домашний стадион баскского «Атлетика» вмещает более 50 тысяч зрителей. Вот кто сыграет в четвертьфиналах:

«Бранн» – «Барселона»

«Бенфика» – «Лион»

«Аякс» – «Челси»

«Хеккен» – «ПСЖ».

Айтана Бонмати Фото: Alex Caparros/Getty Images

Золотой Кубок КОНКАКАФ

В этом году в женском футболе будет ещё один турнир – Золотой Кубок КОНКАКАФ. Первый в истории розыгрыш между сборными стран КОНКАКАФ уже стартовал, его принимает США. Финал пройдёт 11 марта в Сан-Диего. В турнире принимают участие сборные США, Канады, Мексики, Панамы, Парагвая, Коста-Рики, Сальвадора, Бразилии, Аргентины, Доминиканской республики, Колумбии и Пуэрто-Рико.

Квалификация Евро-2025

Отборочный турнир чемпионата Европы — 2025, который примет Швейцария, пройдёт с апреля по декабрь. Квалификация определит 15 команд, которые присоединятся к швейцаркам на групповом этапе Евро следующим летом.

Конец сезона в Европе и тренерские перестановки

Неочевидное, но то, зачем стоит последить: топовые европейские специалисты переезжают в чемпионат США. Главный тренер «Челси» Эмма Хейз покидает команду спустя 12 лет и шесть титулов, чтобы возглавить женскую сборную США. А главный тренер «Барселоны» и двукратный победитель Лиги чемпионов Жонатан Хиральдес, сделавший «Барсу» лучшей командой Европы, после окончания сезона в Испании отправится в «Вашингтон Спирит». Интересно, как это отразится на европейском женском футболе и что будет дальше.

Эмма Хейз, тренер ЖФК «Челси» Фото: Franco Arland/Getty Images

«Зенит» – «Спартак»

Это смотрим точно: 9 марта в 17:30 чемпион Суперлиги встретится с новичком турнира. «Зенит» примет «Спартак» через неделю после встречи мужских команд. Встреча пройдёт на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Также в 1-м туре нас ждут встречи «Локомотив» – «Рубин», ЦСКА – «Крылья Советов», «Чертаново» – «Рязань-ВДВ», «Енисей» – «Звезда-2005», «Краснодар» – «Динамо».