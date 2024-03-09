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Гацкан назвал футболиста из нынешнего состава «Ростова», который напоминает его

Гацкан назвал футболиста из нынешнего состава «Ростова», который напоминает его
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Бывший игрок «Ростова» Александр Гацкан ответил на вопрос, какой футболист из нынешнего состава южан напоминает его.

«Наверное, из нынешнего состава «Ростова» меня напоминает Глебов. Когда я ещё играл за «Ростов», он уже был в команде, набирался опыта. Он сейчас в хорошем состоянии, ведёт за собой команду. Только хорошие слова могу сказать о нём», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в нынешнем сезоне Глебов принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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