Гацкан назвал футболиста из нынешнего состава «Ростова», который напоминает его

Бывший игрок «Ростова» Александр Гацкан ответил на вопрос, какой футболист из нынешнего состава южан напоминает его.

«Наверное, из нынешнего состава «Ростова» меня напоминает Глебов. Когда я ещё играл за «Ростов», он уже был в команде, набирался опыта. Он сейчас в хорошем состоянии, ведёт за собой команду. Только хорошие слова могу сказать о нём», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в нынешнем сезоне Глебов принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.