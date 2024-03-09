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Гацкан: «Рубин» — хороший середнячок, который может отобрать очки у любого соперника

Гацкан: «Рубин» — хороший середнячок, который может отобрать очки у любого соперника
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Бывший игрок «Ростова» и самарских «Крыльев Советов» Александр Гацкан высказался о потере очков «Краснодаром» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Игра завершилась со счётом 1:1. Также Гацкан отметил игровые качества казанского клуба. По мнению экс-футболиста, «Рубин» — крепкий середняк, который может отобрать очки у топ-клубов.

«Рубин» в матче с «Краснодаром» играл дисциплинированно, каждый игрок знал, что делать. У команды достаточно хорошие футболисты, и плюс ещё сделали пару приобретений в межсезонье. «Рубин» — хороший середнячок, который может отобрать очки у любого соперника. При этом команда хорошо играет дома», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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