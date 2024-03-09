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Четыре игрока из РПЛ вызваны в сборную Парагвая на товарищеский матч с Россией

Четыре игрока из РПЛ вызваны в сборную Парагвая на товарищеский матч с Россией
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Пресс-служба сборной Парагвая на своём сайте опубликовала список футболистов, выступающих в зарубежных чемпионатах, вызванных в национальную команду на предстоящий товарищеский матч с Россией. Отметим, что позднее тренерский штаб дополнит состав игроками из местного чемпионата.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
25 марта 2024, понедельник. 14:00 МСК
Россия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Из Российской Премьер-Лиги на товарищеский матч со сборной России были вызваны Хуниор Алонсо («Краснодар»), Фабиан Бальбуэна («Динамо»), Роберто Фернандес («Динамо») и Хесус Медина («Спартак»). Отметим, что защитник красно-белых Алексис Дуарте не получил приглашения в сборную.

Фото: Сайт Ассоциации футбола Парагвая

Напомним, команда Валерия Карпина примет Парагвай 25 марта в Москве. 21 марта россияне сыграют с Сербией. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

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