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Четыре игрока из РПЛ вызваны в сборную Парагвая на товарищеский матч с Россией

Пресс-служба сборной Парагвая на своём сайте опубликовала список футболистов, выступающих в зарубежных чемпионатах, вызванных в национальную команду на предстоящий товарищеский матч с Россией. Отметим, что позднее тренерский штаб дополнит состав игроками из местного чемпионата.

Из Российской Премьер-Лиги на товарищеский матч со сборной России были вызваны Хуниор Алонсо («Краснодар»), Фабиан Бальбуэна («Динамо»), Роберто Фернандес («Динамо») и Хесус Медина («Спартак»). Отметим, что защитник красно-белых Алексис Дуарте не получил приглашения в сборную.

Фото: Сайт Ассоциации футбола Парагвая

Напомним, команда Валерия Карпина примет Парагвай 25 марта в Москве. 21 марта россияне сыграют с Сербией. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.