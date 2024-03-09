«Арсенал» стал четвёртой командой в истории АПЛ, выигравшей восемь матчей в начале года

Сегодня, 9 марта 2024 года, состоялся матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Брентфорд». Хозяева одержали победу (2:1), которая стала для них восьмой в восьми матчей АПЛ, сыгранных в этом календарном году.

«Арсенал» — четвёртая команда в истории АПЛ, выигравшая каждый из своих первых восьми матчей в Премьер-лиге за календарный год. Все предыдущие три команды выиграли титул в том году («Манчестер Юнайтед» в 2009 году, «Ливерпуль» в 2020 году, «Манчестер Сити» в 2021 году).

После этой победы «Арсенал» поднялся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. В активе подопечных Микеля Артеты стало 64 очка. Отметим, что у ближайших преследователей лондонцев — «Ливерпуля» (63) и «Манчестер Сити» (62) — на одну игру меньше.