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«Арсенал» стал четвёртой командой в истории АПЛ, выигравшей восемь матчей в начале года

«Арсенал» стал четвёртой командой в истории АПЛ, выигравшей восемь матчей в начале года
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Сегодня, 9 марта 2024 года, состоялся матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Брентфорд». Хозяева одержали победу (2:1), которая стала для них восьмой в восьми матчей АПЛ, сыгранных в этом календарном году.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
09 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Райс – 19'     1:1 Висса – 45+4'     2:1 Хаверц – 86'    

«Арсенал» — четвёртая команда в истории АПЛ, выигравшая каждый из своих первых восьми матчей в Премьер-лиге за календарный год. Все предыдущие три команды выиграли титул в том году («Манчестер Юнайтед» в 2009 году, «Ливерпуль» в 2020 году, «Манчестер Сити» в 2021 году).

После этой победы «Арсенал» поднялся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. В активе подопечных Микеля Артеты стало 64 очка. Отметим, что у ближайших преследователей лондонцев — «Ливерпуля» (63) и «Манчестер Сити» (62) — на одну игру меньше.

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