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Тренер «Арсенала» Артета назвал главное качество голкипера Рамсдейла

Тренер «Арсенала» Артета назвал главное качество голкипера Рамсдейла
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о выборе основного вратаря, а также назвал главное качества голкипера Аарона Рамсдейла.

«Мы принимаем каждое решение, чтобы попытаться играть лучше, улучшить команду, вот и всё. Одно из главных качеств Аарона — это его характер и харизма, энтузиазм и энергия. Он заразителен этим», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

25-летний Аарон Рамсдейл в нынешнем сезоне провёл в составе «Арсенала» 10 матчей, в которых пропустил 11 мячей и два раза сохранил ворота «сухими». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в € 28 млн.

Напомним, после 27 сыгранных туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Арсенал» расположился на третьем месте в турнирной таблице, набрав 61 очко. Лидирует «Ливерпуль» с 63 очками, на второй строчке находится «Манчестер Сити», который имеет в своём активе 62 очка.

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