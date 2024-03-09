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Микель Артета: для «Арсенала» стиль победы важнее первого места

Микель Артета: для «Арсенала» стиль победы важнее первого места
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (2:1).

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
09 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Райс – 19'     1:1 Висса – 45+4'     2:1 Хаверц – 86'    

«Я очень доволен игрой и результатом, а также тем, как мы это сделали. Мы проявили мужество и были вознаграждены. При счёте 1:0 всё могло быть совсем по-другому, но после пропущенного гола нам пришлось отыгрываться, но в итоге мы заслужили победу. Есть одна прекрасная вещь об этом стадионе. Они поддерживают при ошибках. У нас были определённые вещи, которые мы должны были преодолеть, но мы собирались это сделать и полностью верили, что сделаем это.

Что для вас важнее — быть на вершине или стиль победы? Стиль победы — 100%, тот дух, который мы продемонстрировали. Это счастье быть частью этой лиги и счастье быть частью чего-то особенного, чего мы пытаемся достичь», — приводит слова Артеты ВВС.

После этой победы «Арсенал» поднялся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. В активе подопечных Микеля Артеты стало 64 очка. Отметим, что у ближайших преследователей лондонцев — «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» — на одну игру меньше. «Брентфорд» с 26 очками находится на 15-м месте.

Турнирная таблица АПЛ
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