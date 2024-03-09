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«Арсенал» вырвал победу у «Брентфорда» и возглавил таблицу АПЛ

«Арсенал» вырвал победу у «Брентфорда» и возглавил таблицу АПЛ
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Сегодня, 9 марта, состоялся матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:30 мск. Хозяева одержали победу — 2:1.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
09 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Райс – 19'     1:1 Висса – 45+4'     2:1 Хаверц – 86'    

Счёт в матче открыл полузащитник «Арсенала» Деклан Райс на 19-й минуте игры. В самом конце первого тайма, на 45+4-й минуте, нападающий «Брентфорда» Йоан Висса сравнял счёт. Победу «канонирам» принёс гол Кая Хаверца на 86-й минуте. Отметим, что ассистентом в обоих мячах «Арсенала» выступил защитник Бен Уайт.

После этой победы «Арсенал» поднялся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. В активе подопечных Микеля Артеты стало 64 очка. Отметим, что у ближайших преследователей лондонцев — «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» — на одну игру меньше. «Брентфорд» с 26 очками находится на 15-м месте.

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