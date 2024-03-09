Игрок «Спартака» Бабич ответил, какой соперник более принципиальный — ЦСКА или «Зенит»

Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич ответил на вопрос, какой соперник для него более принципиальный — ЦСКА или «Зенит».

«Ни тот и ни другой. Я убеждён, что для завоевания титулов одно из главных условий — это уверенно и стабильно побеждать таких противников, как «Урал», «Оренбург», «Факел», «Ахмат»… Мы потеряли очень много очков в таких матчах.

Конечно, болельщики особенно ценят успехи в дерби, но я говорю об отношении к играм внутри команды. Это и есть психология победителя. И сейчас для нас не может быть ничего важнее, чем матч с «Факелом». Тем более что я уже успел понять, с какой запредельной мотивацией выходят против нас все команды. Все жаждут проявить себя на нашем фоне», — приводит слова Бабича официальный сайт «Спартака».

Срджан Бабич является игроком красно-белых с августа 2023 года. В нынешнем сезоне сербский футболист принял участие в 14 матчах «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.