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«Это настоящая война». Бабич — о противостоянии между «Црвеной Звездой» и «Партизаном»

«Это настоящая война». Бабич — о противостоянии между «Црвеной Звездой» и «Партизаном»
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Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич рассказал о противостоянии между «Црвеной Звездой» и «Партизаном».

«Это самое горячее противостояние на свете? Думаю, да. Тактика и всё подобное отходит на дальний план. Это даже не футбол, а настоящая война. А если выигрываешь, ты герой. Я помню, как после успешной игры с «Партизаном» с меня не брали деньги в ресторане, а потом принесли торт с эмблемой «Црвены Звезды» и счётом 2:1. Я знаю, что для болельщиков «Спартака» дерби с ЦСКА — это нечто подобное. И с нетерпением жду новой встречи с этим соперником, чтобы постараться порадовать наших фанатов», — приводит слова Бабича официальный сайт «Спартака».

Срджан Бабич является игроком красно-белых с августа 2023 года. В данный момент «Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко после 19 проведённых матчей.

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