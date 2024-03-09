«Это настоящая война». Бабич — о противостоянии между «Црвеной Звездой» и «Партизаном»

Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич рассказал о противостоянии между «Црвеной Звездой» и «Партизаном».

«Это самое горячее противостояние на свете? Думаю, да. Тактика и всё подобное отходит на дальний план. Это даже не футбол, а настоящая война. А если выигрываешь, ты герой. Я помню, как после успешной игры с «Партизаном» с меня не брали деньги в ресторане, а потом принесли торт с эмблемой «Црвены Звезды» и счётом 2:1. Я знаю, что для болельщиков «Спартака» дерби с ЦСКА — это нечто подобное. И с нетерпением жду новой встречи с этим соперником, чтобы постараться порадовать наших фанатов», — приводит слова Бабича официальный сайт «Спартака».

Срджан Бабич является игроком красно-белых с августа 2023 года. В данный момент «Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко после 19 проведённых матчей.