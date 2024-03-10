Иван Сергеев — о 30 голах в составе «Зенита»: это приятная цифра

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал свой юбилейный гол в составе сине-бело-голубых. В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (4:1) Сергеев забил свой 30-й гол за петербуржцев.

«Это приятная цифра. Когда ехали после игры в аэропорт, Анюков рассказал мне про это достижение. Приятно, что и цифра такая, и пользу команде приношу — какие-то мои голы были победными. Выделить? Я как-то говорил, что это мой первый гол — «Рубину», гол в Суперкубке издалека и чемпионский — самый значимый гол не только для меня, но и для всей команды. Этот гол принёс нам 10-е чемпионство», – приводит слова Сергеева официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, Иван Сергеев выступает за петербургский «Зенит» с 2022 года. В текущем сезоне он провёл 25 матчей, забил 11 голов и сделал три результативные передачи.