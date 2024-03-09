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Иван Сергеев установил рекорд «Зенита» по голам после выхода на замену

Иван Сергеев установил рекорд «Зенита» по голам после выхода на замену
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Гол нападающего «Зенита» Ивана Сергеева в матче 20-го тура с «Уралом» (1:4) стал 10-м для российского футболиста, который он забил после выхода на замену, представляя сине-бело-голубых. Таким образом, Сергеев стал рекордсменом санкт-петербургского клуба по голам со скамейки запасных в XXI веке. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 38'     0:2 Мостовой – 57'     0:3 Кассьерра – 67'     0:4 Сергеев – 81'     1:4 Бикфалви – 90+3'    

По данным источника, в этом аспекте Сергеев превзошёл нападающего Андрея Мостового и полузащитника Александра Ерохина, забивших по девять мячей после выхода на замену. Также Сергеев улучшил результат экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова, который забил восемь голов, и вингера Алексея Сутормина, оформившего семь голов.

Напомним, Сергеев появился на поле на 73-й минуте встречи, а на 81-й минуте забил гол.

Всего игрок забил 20 голов в РПЛ, выступая за «Зенит».

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