Иван Сергеев установил рекорд «Зенита» по голам после выхода на замену

Гол нападающего «Зенита» Ивана Сергеева в матче 20-го тура с «Уралом» (1:4) стал 10-м для российского футболиста, который он забил после выхода на замену, представляя сине-бело-голубых. Таким образом, Сергеев стал рекордсменом санкт-петербургского клуба по голам со скамейки запасных в XXI веке. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

По данным источника, в этом аспекте Сергеев превзошёл нападающего Андрея Мостового и полузащитника Александра Ерохина, забивших по девять мячей после выхода на замену. Также Сергеев улучшил результат экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова, который забил восемь голов, и вингера Алексея Сутормина, оформившего семь голов.

Напомним, Сергеев появился на поле на 73-й минуте встречи, а на 81-й минуте забил гол.

Всего игрок забил 20 голов в РПЛ, выступая за «Зенит».